Il vento non si ferma, nuova allerta per le prossime ore

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio/sera di oggi e per le successive 12-18 ore per il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri e sui crinali appenninici. Si prevedono inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino con preallarme per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.