Incidente sulla Pontina prima di Borgo Piave, traffico in tilt

Un incidente si è verificato questo pomeriggio al km 63, 500 della Pontina, tra Prato Cesarino e Borgo Piave in direzione Latina. Per cause in corso di accertamento un’auto e un furgone si sono scontrati, probabilmente nel corso di un sorpasso. La vettura dopo la carambola, è rimasta di traverso sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi mentre due persone sono state soccorse dai sanitari del 118. Il traffico è stato deviato sulla rampa di uscita.