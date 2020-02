L’Aido al Ramadù di Cisterna per il convegno Donare = Ricevere

CISTERNA – Si terrà lunedì prossimo, 24 febbraio, alle ore 10:30 nel Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” un importante convegno dal titolo “Donare = ricevere”. Organizzato dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule (Aido) gruppo comunale “Mirella Ciuffa” di Cisterna, in collaborazione con la sezione provinciale “Luigi Odone” di Latina, il Comune di Cisterna di Latina e il Campus dei Licei, nell’incontro finalizzato alla conoscenza e sensibilizzazione verso i temi della donazione degli organi, interverranno esperti medici e ci saranno testimonianze dirette di chi ha ricevuto il dono della vita “restituita”.

Introdurranno il dirigente scolastico Professoressa Anna Totaro, il sindaco dottor Mauro Carturan, l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Capitani.

Delicati ed importanti i temi che verranno affrontati. Tra questi “Il Trapianto nel bambino”, a cura del prof. Riccardo Lubrano del Dipartimento di Pediatria Sapienza Università di Roma, direttore U.O.C. di Pediatria e Neonatologia Ospedale S.M. Goretti di Latina; la “Gestione della morte cerebrale in sala rianimazione” a cura del dottor Carmine Cosentino, direttore UOC Anestesia e Rianimazione Ospedale S.M. Maria Goretti di Latina, e la dottoressa Stefania Capotosto dirigente Medico Anestesia e Rianimazione Ospedale S.M. Goretti di Latina; infine “La vita è relazione” a cura della dottoressa Stela Taneva Psicologa Psicoterapeuta, referente Aido Provinciale presso le aree critiche Ospedale S.M. Goretti di Latina.

Al termine ci sarà anche la testimonianza diretta della professoressa Francesca Leonardi e Giammarco Tarulli. Per informazioni: cisternadilatina@aido.it oppure latina.provincia@aido.it