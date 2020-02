Latina Scalo, l’ascensore della Asl ancora fuori servizio. Interrogazione alla Regione

LATINA – Continua ancora l’annoso problema dell’ascensore non funzionante nella sede distaccata della Asl a Latina Scalo, su via della Stazione. Una situazione che non permette a molti pazienti disabili o alle mamme con passeggino di accedere al primo piano per le visite o per cambiare medico. Ecco perchè l’esponente di Forza Italia e residente di Latina Scalo, Mauro Anzalone ha interpellato questa mattina il presidente della commissione sanità e consigliere regionale Giuseppe Simeone affinchè si interessi del problema: “Se non fosse per la bontà di qualche medico che ogni tanto visita al piano terra, la situazione sarebbe tutto l’anno imbarazzante e vergognosa”.

Simeone ha assicurato che tra mercoledì e giovedì presenterà una interrogazione alla commissione sanità della Regione Lazio.

