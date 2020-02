Latina, scrutatore di seggio elettorale, aggiornato l’Albo delle persone idonee

LATINA – Si è riunita oggi la Commissione elettorale comunale presieduta dal Sindaco Damiano Coletta per procedere all’aggiornamento dell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale. Sono stati inseriti 69 nuovi nominativi e cancellati 133, tra persone che hanno perso i requisiti e altre che hanno chiesto di essere cancellate per gravi, giustificati e comprovati motivi. È stato quindi disposto il deposito dell’Albo aggiornato presso la Segreteria comunale per 15 giorni. A breve la Commissione elettorale comunale tornerà a riunirsi per procedere alla nomina degli scrutatori di seggio per il Referendum costituzionale del prossimo 29 marzo. La Commissione ha deciso all’unanimità di utilizzare il metodo dell’estrazione a sorte che verrà effettuata, come sempre, in seduta pubblica.