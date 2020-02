Lavori dell’Enel e Acqualatina, interruzione idrica mercoledì. Ecco dove

LATINA – Mercoledì 12 febbraio Enel svolgerà dei lavori che comporteranno la sospensione di energia elettrica presso la centrale Sardellane e la conseguente interruzione idrica. Dovendo effettuare interventi urgenti di riparazione sulla condotta adduttrice a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina, i tecnici di Acqualatina hanno posticipato gli interventi in concomitanza dell’intervento dell’ENEL in modo da limitare lo spazio temporale di interruzione idrica. L’interruzione idrica inizierà a partire dalle ore 13:00 e terminerà alle ore 22.00.

Le zone interessate saranno: Latina – intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo S.Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere; Pontinia e Sabaudia – Interi comuni; San Felice Circeo – Zona bassa e Borgo Montenero; Terracina – Colle La Guardia 1 e 2; Sezze – Via Migliara 46.

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti: San Felice Circeo – Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero; Latina – in Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e in Largo Cavalli (zona Q5); Pontinia: Piazza Kennedy.

Saranno disponibili, inoltre, un’autobotte itinerante, per garantire il servizio alle utenze sensibili, e un’autobotte a disposizione esclusiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.