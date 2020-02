Riaprono i Giardini di piazza del Popolo di Latina

LATINA – Venerdì 28 febbraio alle 10 del mattino verrà riaperta Piazza del Popolo, interessata in queste settimane dai lavori di riqualificazione che hanno interessato le panchine e il prato lavorato con un pigmento naturale che ha rinvestito le aiuole. Per ovviare al limite della colorazione gialla invernale del manto che ricopre le aiuole dopo il restauro dei giardini di Sibò, e ferma la priorità indicata di avere un prato ecosostenibile, più resistente in estate alle alte temperature, e a basso consumo di acqua, si è optato per piantare la varietà Zoysia Japonica decidendo di colorare però i fili d’erba con un colorante naturale. Un’operazione disposta dal Servizio Decoro, che sarà necessaria solo in inverno dal momento che la clorofilla si riaccende naturalmente in primavera e in estate.