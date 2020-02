Simona Lepori è il nuovo assessore alle attività produttive del Comune di Latina

LATINA – Sarà presentata oggi alle 16 presso la Sala Calicchia del Comune di Latina, il nuovo assessore alle Attività produttive Simona Lepori. Una delega che al momento era nella mani dello stesso sindaco Coletta dopo le dimissioni, a luglio, di Giulia Caprì. Quello di Simona Lepori è un debutto in politica: imprenditrice, laureata in economia e commercio, spostata e con una figlia, gestisce insieme alla famiglia il Park Hotel. Simona Lepori è la vicepresidente della Confcommercio Lazio Sud con delega per il distretto nord. Nel decreto il sindaco precisa che il nuovo assessore si occuperà di Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Pmi, Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e sostegno all’occupazione.