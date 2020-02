Spari in via Moncenisio a Latina, oggi l’interrogatorio di Pescio

LATINA – Si svolgerà oggi alle 13:30 l’interrogatorio di Ferdinando Pescio Di Silvio, il ragazzo di 18 anni che avrebbe sparato dei colpi ad altezza uomo nella serata di lunedì in via Moncenisio a Latina. Sarà il giudice Giorgia Castriota ad interrogarlo in carcere a Latina. Al momento dell’arresto il ragazzo non ha rilasciato dichiarazioni e questo potrebbe far intendere che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Le indagini della Polizia intanto vanno avanti per capire i motivi degli spari e chi erano i bersagli. Altre due persone, parenti di Pescio, sono state sottoposte dagli agenti all’esame stub, cioè il tampone per rilevare le tracce di polvere da sparo su corpo e abiti. Della pistola, invece, non è stata trovata traccia.