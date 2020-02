Tessere elettorali, uffici dell’anagrafe aperti per il Referendum popolare

LATINA – In occasione del Referendum Popolare indetto per il prossimo 29 marzo, gli uffici comunali di Via Ezio n. 36 e di Borgo Sabotino saranno aperti in via straordinaria tutti i sabati, dal 29 febbraio al 21 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nei sabati di apertura, presso gli uffici di Via Ezio verrà effettuato esclusivamente il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità elettroniche, negli uffici di Borgo Sabotino, invece, solo il rilascio delle carte di identità elettroniche.