Torna a Latina Il Favoloso Circo degli Strumenti, domenica all’Alighieri

LATINA – Torna a Latina il Favoloso circo degli strumenti. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio presso l’auditorium del liceo classico Dante Alighieri, ed è per tutti, dai bambini di tre anni in su inserito nella rassegna Note si va in scena.

“Trombe e tromboni che diventano leoni e tigri domate da un insolito Mago con tanto di bacchetta magica, quella del direttore d’orchestra, un dispettoso sax il pagliaccio innamorato della dolce Violinella, un oboe che riesce a incantare serpenti e spettatori, la nota più lunga del mondo suonata dal favoloso Mr Clarinet e infine le bacchette più veloci del West in un duello senza esclusione di colpi”, racconta Anna Maria De Blasio, voce recitante e scenografa dello spettacolo, socio fondatore dell’associazione Polvere e Ciliegia Acchiappastorie.

ASCOLTA ANNA MARIA

Il Favoloso Circo degli strumenti è realizzato grazie alla collaborazione di musicisti professionisti di Latina sotto la direzione artistica di Laura Schultis, flautista e ideatrice del progetto. La direzione dell’orchestra è affidata al maestro Bruno Soscia, eccellente clarinettista e saxofonista, compositore e direttore d’orchestra. La rassegna vede la collaborazione di Luogo Arte Accademia Musicale, realtà di professionismo musicale a Latina, dedita alla divulgazione della musica, dalla didattica all’organizzazione di concerti, il cui Presidente Flavia Di Tomasso ricopre anche il ruolo di Primo Violino.

“Un intreccio di fantasia e note, uno splendido viaggio nel meraviglioso mondo della musica, degli strumenti e dei suoni”. Interpreti: Anna Maria De Blasio, Laura Schultis, Bruno Soscia, Simone Vecciarelli, Vincenzo Vecciarelli, Roberto Stivali, Francesco De Palma, Nathan Scibiwolk, Flavia Di Tomasso.

“Note si va in scena” è un progetto originale che ha dimostrato come la musica dal vivo di qualità possa essere un sano divertimento e un eccellente nutrimento per bambini e ragazzi.

info e prenotazioni allo 0773 820011 (15.30/19.30). Il biglietto costerà 5,00 euro e la biglietteria in loco apre un’ora prima degli spettacoli.