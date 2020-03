CISTERNA – Sono due i casi di positività al Coronavirus che si sono verificati a Cisterna, ma tutti i cittadini stanno rispondendo bene alle prescrizioni imposte dal Governo, ha detto il sindaco Mauro Carturan, in diretta con noi questa mattina su Radio Immagine, che ci ha raccontato anche cosa l’amministrazione sta facendo per essere vicina alla cittadinanza: non solo sanificazione dei locali e delle strade, ma anche iniziative per i bambini.

ASCOLTIAMOLO