Cisterna, padre e figlia maltrattano il compagno di lei, il Gip li allontana dalla casa di famiglia

LATINA – Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla vittima, in un raggio di 500 metri, sono i provvedimenti adottati dalla Polizia per due cittadini ucraini, padre e figlia di 80 e 55 anni, da tempo conviventi a Cisterna con un cittadino del posto, compagno della donna. Le indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Cisterna – coordinati dal Sostituto Procuratore Taglione – hanno fatto emergere un grave scenario, connotato da angherie, violenze fisiche e psicologiche, attuato dai due cittadini ucraini ai danni dell’uomo: aggressioni verbali gravemente ingiuriose, isolamento dal contesto familiare, obbligo a mangiare da solo fino a subire la presenza in casa ed il mantenimento di familiari non graditi.

Il culmine di queste violenze si è avuto nei giorni scorsi quando la Polizia è intervenuta nell’abitazione del malcapitato, che era stato violentemente colpito all’occhio destro da padre e figlia dopo il rifiuto di esborsare ancora somme di denaro, riportando l’esplosione del bulbo oculare e una lesione permanente. La dettagliata ricostruzione dell’intera vicenda criminale ha indotto il G.I.P. del Tribunale di Latina ad adottare le misure cautelari immediatamente eseguite.