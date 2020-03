Cisterna, pendolare del crimine denunciato dalla Polizia

CISTERNA – Un pluripregiudicato di Cisterna, A.C. di 28 anni, è stato denunciato per ricettazione dalla Polizia del Commissariato di Cisterna. L’uomo sottoposto alla misura di prevenzione ed oggetto di controlli in Cisterna da parte della Polizia di Stato, ha da qualche tempo spostato le sue azioni criminose su Roma, in particolare nelle zone della stazione Termini e dell’Università, trasformandosi di fatto in un pendolare del crimine. Proprio durante uno di questi viaggi, ha smarrito in treno, come spesso capita ai normali viaggiatori, il portafogli trovato dal personale delle Ferrovie dello Stato e immediatamente consegnato al Commissariato.

Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto il noto pregiudicato e hanno trovato carte, documenti ed effetti personali intestati ad una giovane donna. Un riscontro in banca dati ha permesso di appurare che i documenti erano stati rubati pochi giorni prima nell’Università La Sapienza. Al pregiudicato, convocato in Commissariato per la restituzione dei documenti persi, gli agenti hanno chiesto di controllare l’intero contenuto del portafogli scoprendo così i documenti e le carte dell’ignara studentessa. L’uomo è stato denunciato per Ricettazione.