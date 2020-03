Coronavirus, 13 presone denunciate in provincia: non rispettano le prescrizioni

LATINA – I carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, nell’ambito di una specifica attività di controllo del territorio, finalizzata al rispetto dell’osservanza delle prescrizioni imposte dal governo per il contenimento e gestione dell’emergenza covid-19 hanno denunciato 13 persone.

A Itri il 12 marzo i Carabinieri sono intervenuti per un commerciante, titolare di un bar, che non aveva chiuso l’esercizio commerciale, l’altro denunciato è un 30enne intercettato sulla via Appia senza motivo. A San Felice Circeo due giovani, sono stati sorpresi dai militari aggirarsi più volte nei pressi di un’attività commerciale, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale. A fondi è stato denunciato il titolare di una palestra che allo scopo di eludere le prescrizioni, dopo aver chiuso l’attività, aveva adibito la propria autorimessa a sala pesi e, dietro compenso, ha fatto allenare abusivamente 6 giovani, anche questi denunciati. A Sonnino due giovani sono stati denunciati per essere stati sorpresi senza motivo sulla strada provinciale Sonninese.