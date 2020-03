Coronavirus, 20 nuovi casi in provincia di Latina

LATINA – Sono 20 i nuovi pazienti positivi al Covid – 19 in provincia di Latina, lo comunica la Asl nel suo bollettino. 5 sono quelli registrati a Latina, che sale così ad un totale di 45. Lenola fa registrare un altro caso dopo la morte di una donna. Rimane attivo il focolaio di Minturno, con 3 positivi per un totale di 7. Fondi, zona rossa, registra due nuovi infetti, mentre a Terracina sale a 9 totali il numero di positivi (uno nelle ultime 24 ore). Primo caso registrato a Santi Cosma e Damiano e Priverno, anche se in questo caso il sindaco con un messaggio ha smentito la notizia, spiegando che il positivo in realtà è di Latina, questo aspetto è ancora da chiarire. Un nuovo positivo anche a Formia, e quattro in più ad Aprilia, che sale così a 12 casi. I pazienti positivi attualmente in carico sono 160. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (22) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (42). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. I pazienti negativizzati sono attualmente 15, dei quali 6 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio.

Complessivamente, sono 1.802 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 1.237 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.