Coronavirus, cancellata la coppa del mondo di canottaggio, il sindaco: “Non tutto è perduto”

SABAUDIA – Il Comune di Sabaudia si è attivato per l’emergenza Coronavirus in diversi modi, prima di tutto pensando alle fasce più deboli quindi con gli aiuti per spesa e farmaci alle persone con disabilità o con impossibilità a muoversi dal proprio domicilio e poi ancora con la sanificazione di marciapiedi e strade con sostanze apposite.

Ma per Sabaudia il Coronavirus ha comportato anche la cancellazione della Coppa del mondo di canottaggio, ma non tutto è perduto, come ci ha spiegato il sindaco Giada Gervasi in diretta con noi, questa mattina, su Radio Immagine.

