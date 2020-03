Coronavirus, ecco come l’isola di Ventotene sta affrontando l’emergenza

VENTOTENE – Il Comune di Ventotene ha da subito attivato tutte le precauzioni per impedire il contagio del Coronavirus. I primi provvedimenti adottati hanno riguardato anche i cittadini che sull’isola hanno una seconda casa, il sindaco Gerardo Santomauro ha sconsigliato di trasferirsi per l’isolamento. Inoltre alcuni collegamenti con la terraferma sono stati interrotti. Ne abbiamo parlato con lo stesso sindaco questa mattina in diretta su Radio Immagine