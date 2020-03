Coronavirus, FdI Latina: “Il Comune sospenda i tributi per i commercianti”

LATINA – Fratelli d’Italia chiede al sindaco di Latina di attivarsi per dare una mano ai commercianti, specialmente quelli legati al turismo all’artigianato e a tutte le attività produttive. “Come Fratelli d’Italia, chiediamo il differimento o addirittura una sospensione delle tariffe per il suolo pubblico, per le insegne o altri tributi locali. Vorremmo anche che il Comune faccia da tramite anche con i gestori di acqua, luce e gas per ottenere agevolazioni concrete in virtù della situazione disastrosa derivante dall’emergenza sanitaria di questo periodo. Anche su Imu e Tari ci possono essere strumenti di intervento mirati alle attività commerciali. Chiediamo inoltre una cura shock per il comparto turistico e ristorativo, sostenendo le aziende alle prese con una serie devastante di disdette e prevedendo campagne di promozione in vista dell’estate. Il commercio in tutte le sue forme attualmente è fermo e non ripartirà nell’immediato, si tratta questo di un elemento oggettivo e non discutibile. Le imprese non hanno liquidità per far fronte alle scadenze e alle spese correnti. Non sospendere utenze e tributi sino alla fine dell’emergenza significa uccidere migliaia di attività e mettere a rischio migliaia di posti di lavoro. Chiediamo infine che il Sindaco si attivi nei confronti del Governo per richiedere fondi per i comuni e per compensare le mancate entrate degli stessi”.