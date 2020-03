Coronavirus, Fondi “cluster preoccupante”, il sindaco: “Tutta la città rispetta le prescrizioni”

FONDI – Il Comune di Fondi è stato definito un cluster, cioè un raggruppamento, in un’unica zona, di contagiati. “A Fondi si sta creando un cluster preoccupante – ha detto ieri in conferenza stampa il direttore generale della Asl, Giorgio Casati – Sono diciotto le persone rimaste contagiate e risultate positive”.

Ecco perchè questa mattina abbiamo parlato in diretta su Radio Immagine con il sindaco facente funzioni, Beniamino Maschietto e capire con lui qual è la situazione attuale, sia dal punto di vista sanitario, svolgendo lui, tra l’altro, come professione il medico, e dal punto di vista amministrativo, ovvero quali azioni ha messo in campo il Comune per fronteggiare l’emergenza.

ASCOLTA