Coronavirus, il presidente di Impresa: “Gli imprenditori stanno cercando di sopravvivere”

LATINA – Prendere esempio dalla crisi americana del ’29 per salvare l’economia del paese perchè ci vorranno anni per uscire dalla crisi provocata dal Coronavirus. Il presidente di Impresa, Giampaolo Olivetti ne è convito perchè gli imprenditori non riusciranno da soli a fare fronte all’emergenza: “Le imprese sono come dei treni che ora hanno rallentato la loro velocità, per recuperare ci vorrà tempo, ma serve liquidità”.

Con Giampaolo Olivetti abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine