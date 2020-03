Coronavirus, il sindaco di Sermoneta: “Restiamo a casa ora, per tornare presto nelle nostre piazze”

SERMONETA – “Siamo forti, restiamo uniti e ne usciremo”, il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli incita così i suoi concittadini per superare l’emergenza Coronavirus in atto. “Restiamo a casa, evitiamo al massimo i contatti i sociali perchè solo facendo così potremo tornare presto nelle nostre piazze e stare insieme”, ha detto il primo cittadino che ha messo in campo una forte campagna di comunicazione sul territorio, quasi porta a porta, ha sanificato strade e marciapiedi, uffici pubblici e scuole.

