Coronavirus: l’emergenza vista dai farmacisti, i primi a cui i pazienti si rivolgono

LATINA – L’Emergenza Coronavirus ha posto in prima linea i farmacisti, primo presidio a cui i pazienti si rivolgono. Infatti la Regione non ha incluso le farmacie tra gli esercizi commerciali che dovranno chiudere anticipatamente. Questa mattina, per fare chiarezza e capire qual è al momento la situazione, abbiamo parlato in diretta su Radio Immagine con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Latina, Roberto Pennacchio.

Per venire incontro alle fasce più deboli, dunque consegnare i farmaci a casa, sono attivi due numeri verdi gratuiti – segnala Pennacchio, “Così possiamo aiutarvi”. Ecco i numeri: 800 065510 o 800 189521.