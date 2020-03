Coronavirus, l’emergenza vista dal sindaco di Roccagorga e presidente dell’ordine degli infermieri

ROCCAGORGA – Il sindaco di Roccagorga, Nancy Piccaro sta vivendo questa emergenza in una doppia veste, quella di sindaco e quella di presidente dell’Ordine degli infermieri e l’impegno che sta assumendo, in entrambi i ruoli è sempre volto alla protezione del cittadino: “La situazione non è facile, è emergenziale sia dal punto di vista sanitario che economico sociale”, ha detto nel corso dell’intervista in diretta questa mattina su Radio Immagine