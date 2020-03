Coronavirus, l’europarlamentare di Fondi Salvatore De Meo parla delle criticità

LATINA – Aiuti per medici, lavoratori, famiglie, imprese. Un’iniezione di sostegno all’economia, subito, da circa 25 miliardi. E finanziamenti mobilitati per 350 miliardi. E’ la manovra “cura Italia” che prende forma grazie a un maxi decreto che sarà approvato oggi in Consiglio dei ministri e che si aggira attorno ai 120 articoli.

Di questo aspetto dell’emergenza Coronavirus, ma anche delle Fake news e della situazione a Fondi, abbiamo parlato con l’europarlamentare Salvatore De Meo, già sindaco di Fondi per 10 anni.

