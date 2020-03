Coronavirus, l’ordine dei medici di Latina chiede tampone per tutti gli operatori sanitari

LATINA – Il presidente dell’Ordine dei medici, Giovanni Maria Righetti scrive al direttore generale della Asl per chiedere che tutti i medici vengano sottoposti al tampone per la positività al Coronavirus. Secondo Righetti in questo momento di estrema emergenza per tutta la popolazione “ma in particolare per il personale sanitario che viene indicato come superinfettore (Presidente FNOMCeO) e inviato al “fronte a mani nude” e circa il 10% dei positivi al coronavirus è rappresentato da personale sanitario” è necessario consentire, su base volontaria, al personale medico dei Pronto Soccorso, dei PAT, ai medici di medicina generale, di guardia medica, di pediatria di libera scelta, di sottoporsi al tampone per la ricerca del coronavirus.

Alla copertura economica provvederà l’Ordine per il costo dei tamponi e dei reagenti e per un mese di una figura professionale per il prelievo del campione, e di un medico di laboratorio.