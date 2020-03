Coronavirus: Prossedi risponde all’emergenza con la musica, il sindaco spiega perchè

PROSSEDI – Il Comune di Prossedi è stato il primo a mettere in campo una bellissima iniziativa che poi ha risuonato, è il caso di dirlo, in tutta la provincia di Latina e non solo. L’Inno di Mameli è stato suonato dai balconi e dalle finestre del centro storico grazie all’idea nata dalla banda musicale: “Per noi quella della musica è una tradizione storica. Dall’ex vicesindaco Riccardo Reatini, che è anche un componente della banda, è partita l’idea e il momento aggregativo è decollato perchè quasi tutti qui in paese suoniamo uno strumento musicale. Alle 19 ci siamo ritrovati sotto il Comune e dopo 3 squilli di tromba abbiamo eseguito l’Inno di Mameli e poi altre persone si sono accodate creando un clima surreale. C’è bisogno ora più che mai di sentirci uniti”, ha detto il sindaco Angelo Pincivero nell’intervista questa mattina in diretta su Radio Immagine.

Con lui anche un approfondimento sulle azioni che il Comune sta mettendo in atto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

ASCOLTA