Coronavirus, quarto caso confermato ad Aprilia

APRILIA – Quarto caso positivo di Coronavirus ad Aprilia, a comunicarlo è lo stesso sindaco di Aprilia, Antonio Terra in un post su Facebbok. “Nella tarda serata di ieri – scrive il primo cittadino – sono stato informato dalle autorità sanitarie di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Si tratta di una persona anziana, parente di uno degli altri tre casi riscontrati ad Aprilia e per questo già in isolamento domiciliare. È in buone condizioni, così come le altre tre persone, tutte attualmente in quarantena secondo i protocolli sanitari. La situazione ad Aprilia è stabile e costantemente monitorata, anche grazie al continuo confronto tra autorità sanitarie e istituzioni locali. Non è insomma giustificato alcun allarmismo: occorre semplicemente continuare a rimanere in casa ed evitare contatti con l’esterno, se non strettamente necessari. Rinnovo invece l’appello a donare il sangue: il personale sanitario ci riferisce che le scorte di sangue tendono a diminuire e questo rappresenta un serio problema, alle attuali condizioni. Donare il sangue è possibile e sicuro ed è un buon modo per aiutare in questo momento! Stando in casa e aiutandoci, nei modi in cui è possibile, sono convinto che sapremo superare questo momento prima di quanto possiamo immaginare”.