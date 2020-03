Emergenza Coronavirus, chiuso il cimitero di Latina

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta, con un’ordinanza firmata questa mattina, ha chiuso il cimitero comunale. Una restrizione necessaria perchè Latina è stato individuato come uno dei due cluster pontini per la diffusione del Coronavirus. Ieri erano statti chiusi parchi e aree pubbliche per evitare al minimo assembramenti e contatti tra residenti. I cimiteri comunali saranno chiusi da oggi, 16 marzo al 3 aprile incluso. Sarà garantita comunque l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone. A chi non rispetterà l’ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di 100 euro oltre la denuncia penale ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.