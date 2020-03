NORMA – Il sindaco di Norma Gianfranco Tessitori sta preparando una lettera aperta da inviare ai suoi cittadini per spiegare tutte le iniziative messe in atto dal Comune per l’emergenza Coronavirus e ringraziarli per il loro comportamento definito “esemplare”.

ASCOLTIAMOLO NELL’INTERVISTA IN DIRETTA SU RADIO IMMAGINE