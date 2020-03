MINTURNO – Il primo comune interessato dall’emergenza Coronavirus in provincia di Latina è stato quello di Minturno, con la donna che da Cremona, è partita per venire a trovare i parenti, risultando poi contagiata dal virus. Ora i contagi sono aumentati ed è probabile che nei prossimi giorni questi numeri si alzino ancora, il perchè ce lo ha spiegato il sindaco Gerardo Stefanelli nell’intervista questa mattina in diretta su Radio Immagine.

