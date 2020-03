Fdi vota a favore per stanziare 25 miliari di euro per superare l’emergenza Coronavirus

LATINA – “Fratelli d’Italia ha votato a favore dello scostamento di bilancio per autorizzare il Governo a stanziare 25 miliardi di euro necessari a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Lo abbiamo fatto in Commissione Bilancio anche in Aula”, lo annuncia il senatore pontino Nicola Calandrini. “Siamo opposizione ma non ci tiriamo indietro quando si tratta di dare risposte ai problemi del paese, e il Coronavirus ci obbliga oggi più che mai ad essere responsabili. Come ha detto la nostra leader Giorgia Meloni, la Nazione viene prima della fazione.

Il voto di oggi sarà determinante per il prossimo futuro, per dare risposte ad un sistema sanitario al collasso e che reclama personale e posti letto, alle imprese che hanno chiuso o rischiano di chiudere, agli autonomi che hanno dovuto fermare i loro lavori, a quei dipendenti precari rimasti senza un’occupazione, alle famiglie che subiscono le conseguenze di tutto ciò e che sono state rivoluzionate dalla chiusura lunga e prolungata delle scuole.

Questo è il momento dell’unità, restando uniti supereremo questa emergenza”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio al Senato.