Fondi, casi di Coronavirus riconducibili a una festa

LATINA – L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’amato ha diffuso una nota in cui fa il resoconto della situazione attuale nel Lazio, e in particolare per l’impennata di casi in provincia di Latina, per il Coronavirus. “Per i casi di Fondi nel territorio di Latina, dall’indagine epidemiologica in corso risultano tutti riconducibili ad un medesimo luogo in cui si è svolta una festa con numerosi partecipanti provenienti anche da altre zone d’Italia. Chiediamo la massima collaborazione di tutti con la Asl affinché si possano ricostruire i contatti”, dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.