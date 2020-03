Il Nas chiude l’Hotel De La Vile di Latina

LATINA – E’ stato chiuso dal Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Latina, l’Hotel de la Ville a Latina. Nel corso di un controllo effettuato il 2 marzo scorso, i carabinieri hanno riscontrato che l’albergo non è in possesso di titolo autorizzativo per l’attività espletata, né del certificato antincendio. Il servizio attività produttive del Comune di Latina, su richiesta del Nas, ha così emesso l’ordinanza di chiusura.