Il presidente dell’ordine dei farmacisti di Latina, Pennacchio ai colleghi: “Grazie”

LATINA – Il presidente dell’ordine dei Farmacisti di Latina, Roberto Pennacchio, in una lettera aperta, ringrazia i suoi colleghi farmacisti per tutto il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni di grande difficoltà.

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

Questa mia nota è per ringraziarvi personalmente del lavoro che stiamo svolgendo con serietà e grande professionalità!

Grazie infinite!

E’ un momento molto difficile ed oggi più che mai la professione del farmacista dimostra la propria responsabilità ed efficacia come operatore sanitario.

Dalle difficoltà spesso nascono le opportunità, anche se nessuno di noi si sarebbe mai auspicato di vivere un momento come questo, la nostra opportunità è quella di dimostrare una volta per tutte ciò che veramente valiamo. Rendere noto quanto i farmacisti siano indispensabili per il paese, soprattutto nei momenti in cui le istituzioni fanno fatica a gestire una difficoltà di queste proporzioni (che ieri è stata indicata come pandemia dall’OMS) e i cittadini sono totalmente disorientati da tutte le notizie che leggono e che arrivano loro.

Tante volte siamo stati lasciati all’angolo, ignorati, dimenticati, non considerati, spesso confusi con figure commerciali dimenticando la nostra professionalità, oggi, tutti uniti in uno sforzo così impegnativo, possiamo dimostrare quale è il nostro vero operato professionale. Tutti i giorni, tutte le notti e tutti i festivi senza soluzione di continuità i farmacisti sono sempre presenti, rispondendo agli appelli delle istituzioni e dei cittadini per offrire il migliore, più efficiente e capillare servizio.

Tutto questo lo sappiamo, è un momento terribile, moltissimi ci apprezzano, qualcuno ci criticherà generalizzando comportamenti residuali in contrasto con una categoria che massivamente sta dimostrando il suo valore sul campo, ma il nostro merito è innegabile.

Non mi dilungo, siamo tra i pochi per cui il motto “io resto a casa”, non è attuabile.

Siamo orgogliosi di noi continuiamo così e speriamo che tutto questo si risolva bene e in tempi ridotti.

Un saluto da parte mia e di tutto il Consiglio, rinnovando i complimenti più sentiti per il lavoro svolto!