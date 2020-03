Incidente a Fondi, muore un uomo di 70 anni

FONDI – Un incidente si è verificato ieri sera nella contrada di San Magno a Fondi, dove ha perso la vita un uomo di 70 anni del posto. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia. L’anziano viaggiava a bordo di un’apercar ma in prossimità dell’incrocio con via Sant’Oliva, il veicolo è finito fuori strada. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.