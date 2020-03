La Radio per l’Italia, tutti uniti per suonare l’Inno di Mameli

LATINA – Puntuali alle 11 tutte le Radio d’Italia si sono unite per risuonare l’Inno di Mameli, Azzurro, La canzone del sole, Nel blu dipinto di blu (Volare), nell’ambito dell’iniziativa Rai “La radio per l’Italia” per dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, e mostrarsi coesa in questo momento di emergenza mondiale. “Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione”, dicono i promotori.

Il gruppo Monda Radio composto da Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna ha partecipato compatto, condividendo lo spirito dell’iniziativa nazionale.

Dopo la messa in onda congiunta delle radio, 70 navi della Marina Militare, in 7 basi navali, per un totale di 5212 uomini e donne facente parte degli equipaggi, hanno suonato le sirene di bordo contemporaneamente, per testimoniare la coesione e la partecipazione di tutti, per superare insieme questa difficile situazione.