L’Agifar di Latina raccoglie oltre 5 mila euro per il reparto di Malattie infettive del Goretti

LATINA – Quasi 6 mila euro raccolti in pochi giorni dall’Agifar di Latina, l’associazione dei giovani farmacisti presieduto da Ginevra Giannantonio, che con il supporto dell’ordine dei Farmacisti di Latina, ha promosso una raccolta fondi sul sito gofundme.com in sostegno del reparto di Malattie infettive del Santa Maria Goretti di Latina, per aiutare tutti i sanitari impegnati nel cercare di arginare l’emergenza Coronavirus. E’ possibile donare ancora per tutta la giornata di oggi su Gofundme.com Agifar Latina.

Di questo, ma anche dell’emergenza in atto abbiamo parlato con la presidente Ginevra Giannantonio questa mattina in diretta su Radio Immagine