laradioperlitalia, venerdì alle 11 tutte le radio suoneranno l’Inno di Mameli

LATINA – Le radio italiane, nazionali e locali, si uniscono in tempi di coronavirus e venerdì 20 marzo alle 11 trasmetteranno in contemporanea, anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App delle radio, l’Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale. Aderisce all’iniziativa anche il gruppo Mondo Radio con Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna L’invito è a sintonizzarsi sula radio preferita, alzare il volume, aprire le finestre e uscire sui balconi per cantare tutti insieme, sventolando il tricolore o mostrando un simbolo dell’Italia, per un momento che sia di riflessione e buona speranza per tutti.

“Uri, Unione radiofonica Italiana, 1 RO, stazioni di Roma, lunghezza d’onda metri 425…”. Era il 6 ottobre del 1924 quando con questo annuncio iniziavano le regolari trasmissioni radiofoniche in Italia. A quasi cento anni dal primo programma radiofonico – si legge nella nota – per la prima volta in assoluto nella storia del nostro Paese, tutte le Radio Italiane, nazionali e locali, si uniranno per un’iniziativa di diffusione comune senza precedenti.

Un’iniziativa straordinaria e unica che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale. Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione”.