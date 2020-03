Latina, cuffiette per tutto il reparto di neonatologia del Goretti grazie a La Stamperia

LATINA – Il negozio La Stamperia di Alessandro Giacchetta e Valeria Zafferri hanno donato al reparto di neonatologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina molte cuffiette per lavorare in reparto, dispositivo indispensabile insieme alle mascherine e ai camici. “Grazie per questa donazione – dicono dal reparto – tutti stanno dimostrando un grande affetto e grande empatia per le nostre esigenze e anche per quelle dei più piccoli. Ci pensiamo noi a prenderci cura dei vostri neonati. #andràtuttobene”, rimarcano.