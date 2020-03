Latina, istituita dalla Asl la commissione per la valutazione dell’esposizione al Covid 19

LATINA – La Asl ha istituito la commissione per la valutazione dell’esposizione del personale e dei pazienti portatori di Covid-19.

L’Azienda USL di Latina ha istituito un gruppo di lavoro permanente presso la Direzione Sanitaria Aziendale nella quale vengono esaminate le informazioni disponibili, definite le azioni da intraprendere ed aggiornate le procedure da seguire sia sul territorio che nelle diverse strutture aziendali e ha ritenuto opportuno stilare un protocollo operativo per la gestione dei casi sospetti, probabili e confermati e contatti di infezione da Covid- 19 per attuare percorsi interni per la gestione ottimale dei casi; uniformare il comportamento degli operatori sanitari al fine di ottimizzare i tempi di intervento a partire dai criteri clinici e epidemiologici al momento del triage; adottare precocemente le misure di isolamento precauzionale del paziente riducendo così il rischio di diffusione della malattia intra ed extra ospedaliero; identificare tempestivamente i contatti dei casi, avviarne la sorveglianza attiva e adottare le misure di isolamento precauzionale al fine di identificare precocemente nuovi casi e contenere la diffusione dell’infezione; informare e proteggere tutti gli operatori sanitari della Asl di Latina.

Considerando che nell’ultimo periodo sono stati accertati anche nella provincia di Latina alcuni casi di pazienti risultati positivi al Covid-19, la Asl ha ritenuto necessario provvedere a istituire formalmente la commissione per la valutazione dell’esposizione del personale e dei pazienti portatori di Covid-19, con lo scopo di valutare le modalità ed intensità di contatto tra pazienti ed operatori sanitari e fornire alle unità operative interessate le necessarie indicazioni da tenere. La commissione sarà composta dal Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dirigente Medico del SISP, Direttore f.f. UOC Professioni Sanitarie Rete Ospedaliera, Direttore Medico di Presidio/Direttore di Distretto di competenza, Responsabile Unità Operativa interessata.