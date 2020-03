Latina, l’assessore Proietti presenta il bilancio di previsione

LATINA – “Stiamo vivendo un periodo difficile, una vera e propria emergenza. Crediamo sia nostro dovere rispondere, lavorando insieme per il bene della comunità”, lo dice l’assessore al Bilancio del Comune di Latina, Gianmarco Proietti. “E il documento indispensabile per dar modo ad una qualsiasi amministrazione di dare risposte è il bilancio di previsione. A quello, nonostante le tantissime altre attività del Comune in questo stato d’emergenza, stiamo lavorando con dedizione. Abbiamo anche aspettato alcuni giorni per comprendere l’evoluzione di questa situazione d’emergenza e per raccogliere tutte le esigenze. Oggi diventa improcrastinabile andare avanti per riuscire a garantire ai cittadini risorse indispensabili a gestire questa emergenza. Dopo una intensa fase di lavoro con gli uffici e di concertazione con tutti i servizi, nel bilancio 2020-2021 posso dire che avremo le risorse per sopperire ai servizi fondamentali per il cittadino. Non diminuendo le risorse per alcun ufficio e nello stesso tempo provvedendo alla cura della città in ogni sua parte.

Avremo la possibilità di ottemperare all’accordo quadro delle strade raggiungendo la quota di 5 milioni e 700mila euro, di mettere a sistema i fondi per la manutenzione e per il verde (1 milione solo per lo sfalcio e 250mila euro per le passerelle sulla Marina). I servizi sociali saranno organizzati con la nuova gara che provvederà ad una ricalibrazione di tutti i servizi con 1 milione e 200mila euro in più rispetto allo scorso anno.

Cosa vuol dire per il contribuente? Non aumenteremo la Tari. Mi permetto una considerazione squisitamente politica che però ha animato questo nostro sforzo: non è giusto né opportuno che i cittadini che hanno sempre pagato si carichino parte del debito per i cittadini che non pagano regolarmente i tributi comunali. Troveremo tutti i fondi necessari con una politica delle entrate più capillare, attenta e preziosa, con un incremento del personale e una serie di progettualità mirate. Erano anni che il Comune di Latina non organizzava una così attenta e seria politica delle entrate coinvolgendo diversi uffici: Patrimonio, Tributi e Polizia Locale. Consapevoli dell’emergenza è fondamentale mettere ogni consigliere nelle possibilità di conoscere i numeri e le progettualità. Per questo la giunta e i dirigenti sono a disposizione per le commissioni sia in presenza (con le opportune precauzioni disposte dal DPCM) sia online (nuovo servizio messo in atto proprio per l’emergenza). Tutti dobbiamo sentirci insieme responsabili e questo bilancio è la formalizzazione che insieme possiamo dare futuro alla città, a partire da oggi”.