LATINA – L’Avis di Latina scrive ai donatori per spiegare come l’associazione sta gestendo le tante richieste di donazione che stanno arrivando e che stanno contribuendo a migliorare l’emergenza sangue di inizio marzo. “E’ necessario non fermarsi ma, in questo momento, dobbiamo assolutamente rispettare la normativa che prevede determinate misure di sicurezza, quindi è necessario donare evitando l’assembramento di persone e allo stesso tempo diminuire i tempi di attesa. Quindi da oggi, lunedì 16 marzo, inizieremo a gestire le raccolte su prenotazione, abbiamo già evaso tutte le richieste arrivate, ripartite nei vari giorni della settimana entrante e quella successiva cercando di dividervi in fasce orarie. In questo modo oltre a tutelarvi riusciamo a distribuire la raccolta di sangue in più settimane, per garantire un apporto costante di emazie agli ospedali e quindi garantire quanto meno le emergenze”. Per la prenotazione potete andare nella sezione “Prenota on line” del sito www.avislatina.it solitamente dedicata alle aferesi indicate il giorno (l’orario è quello dell’aferesi, quello effettivo verrà poi concordato) e tra le note indicate DONAZIONE SANGUE ed eventuali domande.

Oppure mandate una mail a info@avislatina.it con in oggetto PRENOTAZIONE SANGUE e i vostri riferimenti. Verrà rilasciato il certificato giustificativo dello spostamento da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, anche per chi non ha potuto donare, ma è necessario compilare l’autocertificazione.