LATINA – L’emergenza Coronavirus sta travolgendo l’economia italiana, soprattutto le piccole e micro imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno dovuto chiudere per il rispetto dei decreti governativi. Per capire qual è la situazione a Latina e quali comparti nel stanno risentendo di più abbiamo parlato con Roberto Cecere, il segretario regionale della Cisl di Latina, in diretta questa mattina su Radio Immagine

