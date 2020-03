“L’emergenza Coronavirus non ci ferma, Buon compleanno Formia”

FOMRIA – “Oggi è il compleanno della mia città, in questa atmosfera surreale, buon compleanno Formia”, sono le parole che ha usato il sindaco, Paola Villa, per concludere l’intervista in diretta con noi su Radio Immagine. Parole di incoraggiamento per i suoi cittadini e per tutta la comunità affinchè si riesca a farsi forza per uscire presto dall’emergenza. Il sindaco ci ha raccontato anche qual è la situazione a Formia, sia a livello sanitario, che le azioni messe in campo dall’amministrazione.

ASCOLTA PAOLA VILLA