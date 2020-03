L’IC Prampolini di Latina in semifinale alle Olimpiadi della Lingua Italiana

LATINA – “Una boccata d’ossigeno in questo momento di difficoltà, una notizia che ci rincuora. L’Istituto comprensivo Prampolini di Latina è riuscito a qualificarsi per le semifinali delle Olimpiadi della lingua italiana”. Lo dice il professore Lorenzo Iannelli dell’Istituto Comprensivo Prampolini di Latina. Già in passato la scuola è arrivata tra le prime 20 e ora i 5 studenti si sfideranno a metà marzo (in via telematica) con altri 19 istituti di tutta Italia.

