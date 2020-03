Nuovo Coronavirus, primo caso in provincia di Latina

FORMIA – Una donna di Formia è risultata positiva al test del Coronavirus ed è stata trasferita allo Spallanzani di Roma. La donna aveva ospitato un’amica di Cremona e quando sono iniziati i sintomi influenzali si è recata all’ospedale Dono Svizzero di Formia, da dove è stata trasferita all’istituto nazionale di malattie infettive. E’ il primo caso in provincia di Latina. Il personale del pronto soccorso che ieri era in servizio al Dono Svizzero è stato posto in quarantena.