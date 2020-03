Positivo all’alcool test, denunciato l’amico di Alessandro Paulotto

LATINA – E’ risultato positivo al test etilometrico il ragazzo alla guida dell’auto uscita di strada questa notte lungo via Nascosa, a Latina. Nello schianto ha perso la vita il 23enne Alessandro Paulotto, residente a Borgo Grappa. Al volante c’era un suo amico, di un anno più giovane, rimasto ferito: per lui è scattata la denuncia per il reato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.