Rissa nel quartiere Nicolosi, la Polizia chiude un’attività commerciale

LATINA – La Polizia ha dato esecuzione al decreto emesso dal Questore di Latina Michele Spina, che riguarda la chiusura per 7 giorni di una attività commerciale di Latina nel quartiere Nicolosi. Il provvedimento si è reso necessario in quanto davanti il negozio si è scatenata una rissa tra avventori appartenenti a due diverse etnie, i quali si sono affrontati in maniera violenta, utilizzando bastoni, bottiglie in vetro ed un coltello. Inoltre, nel corso di uno specifico controllo, all’interno della attività sono stati identificati diversi soggetti con pregiudizi di polizia. Il negozio è stato anche oggetto di varie segnalazioni da parte di alcuni cittadini perchè, soprattutto nelle ore notturne, gli avventori stazionano fuori dal locale consumando bevande alcoliche, bivaccando, schiamazzando e dando origine a violenti litigi e risse, causando disturbo per la quiete pubblica.

Il provvedimento adottato dal Questore ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione, in modo da produrre un effetto dissuasivo su soggetti pericolosi che, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in quel luogo è oggetto di costante attenzione da parte delle Forze di polizia, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente.