Scuole chiuse in tutta Italia da domani, 5 marzo, al 15

LATINA – E’ ufficiale: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo, lo ha comunicato il Ministro dell’SItruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi. “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto il ministro.

“Il primo Ministro ha appena annunciato la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo – scrive l’assessore all’istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti – Dobbiamo attendere per leggere cosa è scritto nel DPCM, perché la sospensione delle attività non implicherebbe la chiusura della scuola, differenza sostanziale per docenti e maestre e personale. Abbiamo pazienza e aspettiamo senza panico la documentazione ufficiale”.